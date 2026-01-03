Yeni Şafak
Köyde rahatsızlanan 2 bebek paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Hasta bebekler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde 2 bebeğin yüksek ateş ve öksürük şikayeti bildirilince İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait paletli ambulans yola çıktı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu arazide ilerleyen paletli ambulans, bir süre sonra köye ulaştı. Paletli ambulansa alınan, birisi 2 aylık, birisi 2 yaşında olan 2 bebek, anne ile birlikte kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hasta bebekler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına

alındı.




#ağrı
#patnos
#ambulans
