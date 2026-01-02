Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Karabük'te cip ile çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

Karabük'te cip ile çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

17:122/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Karabük
Karabük

Karabük'te cip ile çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı.Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.B. idaresindeki 78 AAH 417 plakalı ambulans, Bulak Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 78 AR 299 plakalı ciple çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Ü.B.B. ve B.Ö. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Eskipazar 2 No'lu acil sağlık hizmetleri istasyonu ekibinin görev sırasında trafik kazası geçirmesinin kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Ekip arkadaşlarının genel sağlık durumlarının iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Kara, "Ambulanstaki değerli mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Rabbim tüm sağlık camiamızı her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadesini kullandı.




#Ambulans
#cip
#çarpıştı
#Karabük
#sağlık çalışanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...