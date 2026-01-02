Karabük'te cip ile çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

B.B. idaresindeki 78 AAH 417 plakalı ambulans, Bulak Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 78 AR 299 plakalı ciple çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekip arkadaşlarının genel sağlık durumlarının iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Kara, "Ambulanstaki değerli mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Rabbim tüm sağlık camiamızı her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadesini kullandı.