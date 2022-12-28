Gündem Amerikalı kadını yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar
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Amerikalı kadını yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar

Sosyal medyadan tanıştıkları Amerikalı kadını yatırım vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. Dört kişilik şebekenin, kadını 56 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Amerikalı kadını yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar
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Amerikan vatandaşı Lori E. adlı kadın, sosyal medyada Türkiye’de yaşayan, “Amerikan vatandaşı” olduğunu iddia eden ve adının “Alex Quin“ olduğunu ifade eden bir kişi ile tanıştı. “Alex Quin” ile görüşmeye başlayan Lori E., bu kişinin yatırım yapma vaadine kandı.

İddiaya göre güven sağlayan Quin, Lori E.’yi yönlendirmeye başladı. 3 ay boyunca yatırım konusunda görüşen Quin ve Lori E., diyaloğu ilerletti.

56 milyon lirayı yatırdı

Alex Quin, para göndermesi halinde faiziyle para kazanabileceğini Lori E.’ye söyledi. Lori E. de Quin’nin teklifine inandı, verilen hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine para göndermeye başladı. Amerikalı kadın, parça parça olmak üzere toplam 3 milyon Amerikan doları (56 milyon lira) parayı karşı tarafın hesabına aktardı.

Siber polisi harekete geçti: 4 şüpheli yakalandı

Yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti. Dün belirlenen adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan baskında emniyet ekipleri, 1'i Nijerya uyruklu olmak üzere 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal bulundu ve bunlara el konuldu. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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