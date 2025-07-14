Ana gündem ekonomi oldu

Edinilen bilgilere göre bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini ve asgari ücreti de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlemek gerektiğini kaydetti.

MAHKUMLARDAN YENİ EVLİLERE

Bazı katılımcılar cezaevlerinde mahkumlar tarafından üretilen ev mobilyalarının, yeni evlenen gençlere uygun fiyata verilmesi önerisinde bulundu. Konu hakkında Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın istişarelerde bulunacağı öğrenildi.

HOBİ BAHÇELERİNE STATÜ

Son dönemlerde valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri meselesi de kampta sıcak başlıklar arasındaydı. Vatandaşın kira ve ev fiyatlarının yükseldiği dönemde hobi bahçesi alternatifine yöneldiği, tarım arazilerinin işgali gerekçesiyle yıkım kararlarının siyaseten partiye zarar verdiğine dikkat çekildi. Önümüzdeki günlerde hobi bahçelerine statü kazandırılmasının masada olacağı kaydedildi.

İKLİM KANUNU’NU VATANDAŞA ANLATIN

İklim Kanunu ile ilgili dezenformasyona dikkat çekilen toplantılarda vatandaşa bu konuları daha açık ve anlaşılır bir dille anlatmanın elzem olduğu tavsiye edildi.







