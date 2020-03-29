Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Hayat

AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor

Sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin öncülük ettiği "dayanışma günleri" yardım kampanyası, sanat ve spor dünyasından birçok insanın katılımıyla katlanarak büyüyor. Levent, "Sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundu, bizi aradılar, yazdılar ve 5 bin planladığımız yardım sayısı 7-8 binlere ulaştı. Bugün devam ediyor. 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz" dedi.