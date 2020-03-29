Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin kapatılmasına karar verildi.
Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları ve ek tedbirleri görüşmek üzere toplandı.
- Kurul, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin İzmit'e girişlerinin kapatılmasına, Kandıra ve Körfez turnikelerinin ana giriş ve çıkış güzergahı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.