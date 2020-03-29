Gündem Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
KOCAELİ

Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin kapatıldığı bildirildi. Karara göre Kandıra ve Körfez turnikeleri, ana giriş ve çıkış güzergahı olarak belirlendi. Böylece araçlar İzmit şehir merkezine giremeden direk otobandan devam etmiş olacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin kapatılmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları ve ek tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

  • Kurul, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin İzmit'e girişlerinin kapatılmasına, Kandıra ve Körfez turnikelerinin ana giriş ve çıkış güzergahı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

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