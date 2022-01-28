Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Bakan Pakdemirli'den İmamoğlu'na karla mücadele eleştirisi: Vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karla mücadele konusunda eleştirdi. Felaketlerin olduğu dönemlerde, vatandaşların yaralarının sarılması için yöneticilerin iş başında olması gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli, 'Şimdi ağalara bakıyorsun, ağalar, birisi depremde kayak yapıyor, ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor, diğeri de karda balık yapıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Yani bunların derdi hizmet falan değil. Sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım.' dedi.