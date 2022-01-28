Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.
Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.
Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor.
Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü. Ekipler yolun tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi.
Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu.
. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor. İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi.
Kamyon şoförü Ömer Memiş, “Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00’dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur” diye konuştu.
Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu.
Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Düzce Valiliği yaptığı açıklamada “Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Evine araçla gidemeyince yaya olarak giden bir vatandaş böyle kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirterek, “Kaynaşlı’dan bu yana yürüyorum. Ben 45 yaşındayım ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç görmedim. Büyük araçları bırakmıyorlar küçük araçlarda zincirsiz zorunlu. Yol şu an tıkalı” dedi.
Otomobiliyle yola çıkan bir sürücü ise zincir aradığını belirterek “6,5 saattir yoldayım. Zincir bulursak yola devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
Başka bir tır sürücüsü ile 12’den beri yolda olduğunu yolun kapalı olması yüzünden tesiste bekleyeceklerini söyledi. Yolda kalan araçların kurtarılması ve yolun açılması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.
TEM’de yüzlerce araç kara gömüldü: Trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu kontak kapattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede yüzlerce araç beyaza bürünürken, yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. .