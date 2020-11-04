Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Anamur muzunda yıllık üretim 50 bin dekara ulaştı Tüketimin yüzde 85ini karşılıyor
MERSİN

Anamur muzunda yıllık üretim 50 bin dekara ulaştı: Tüketimin yüzde 85'ini karşılıyor

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, 'tescilli ürün' muzda üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "1990'lı yıllarda üretimin az olması nedeniyle Türkiye tüketiminin yüzde 13'lerini karşılıyorduk. Devletimizin muz politikası sonucunda bugünlerde tüketimi karşılama oranımız yüzde 85'lerin üzerine çıktı. Bu çok müthiş bir artış" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Anamur'da muz üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı.
Anamur'da muz üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı.

Coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip ilçede, sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen Anamur muzu, çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

AA

Son yıllarda sera sayısının giderek artmasıyla 2018'de 30 bin, 2019'da ise 40 bin dekar olan muz üretiminin yapıldığı alan, bu yıl yaklaşık 50 bin dekara çıktı.

Yılın 12 ayı hasadı yapılabilen yerli Anamur muzu, kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih ediliyor.

AA

"İTHALATTAN KURTULMAK İÇİN GEREKLİ MÜCADELERİ VERECEĞİZ"

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, her geçen yıl Anamur muzu üretimi yapılan sera sayısının arttığını söyledi.

Seralardaki artışın üretime katkı sağladığını vurgulayan Gümüş, "1990'lı yıllarda üretimin az olması nedeniyle Türkiye tüketiminin yüzde 13'lerini karşılıyorduk. Devletimizin muz politikası sonucunda bugünlerde tüketimi karşılama oranımız yüzde 85'lerin üzerine çıktı. Bu çok müthiş bir artış." dedi.

AA

Gümüş, ithalatta uygulanan politikaların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli önümüzdeki yıl yerli muz üretiminin iç tüketimin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıkladı. Üreticiler ve oda birlikleri olarak Bakanımızı yürekten kutluyoruz. Bir an evvel ithalattan kurtulmak için gerekli mücadeleleri vereceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlıklarımızın muz üretimiyle ilgili olağanüstü gayretleri var. Üreticiler olarak bu gayretleri boşa çıkarmayacağız."

AA

Gümüş, muz üretiminde yıllık rekoltenin yüzde 80'ini küçük aile işletmelerinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Sermaye şirketleri ve büyük işletmelere tarımla ilgili fırsatın sanayi üzerinde verilmesini arzu ediyoruz. Sanayi üzerinden destek verilirse dünyadaki katma değeri yüksek muzun adresi bizim ülkemiz olacak. Önümüzdeki yıllarda muzun donmuşundan, unundan, kremasından yararlanılarak dünyaya müthiş derecede bir ihracat kapısı açılacağına yürekten inanıyorum."

"İTHAL MUZLA REKABET EDEBİLECEK KONUMA GELDİK"

45 yıllık muz üreticisi Okay Ok, devlet desteğinin muz üretim alanlarının genişlemesine önemli katkılar sağladığını anlattı.

Üreticilerin daha fazla üretime odaklandığını dile getiren Ok, "Devletin muz üreticilerine verdiği desteğin sürmesini istiyoruz. Bilinçli hareket edip, kaliteli muz üretiyoruz. Rekabet gücü çok daha fazla arttı. Daha önce ithal muz kalitesi çok yüksekti. Şu anda ithal muzla rekabet edebilecek konuma geldik. Devletimiz üreticilere destek vermeye devam ederse ithalata son verme düzeyine geleceğiz." diye konuştu.

Üretici Abdulkadir Gümüş de iç piyasadaki talebi karşılayıp, ithalata son vermek için hızlı adımlar atmaya başladıklarını ifade ederek, üretim kapasitelerini her geçen gün artırdıklarını kaydetti.

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi: Fiyatları düşüşe geçti
EKONOMİ
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi: Fiyatları düşüşe geçti
Abone Ol Google News
Beyaz Saray çevresi alevlendi

Beyaz Saray çevresi alevlendi

​Trump ve Biden karşıtları birbirine girdi, polis müdahale etti.
ABDyi kaos mu bekliyor?

ABD'yi kaos mu bekliyor?

​Şimdi ne olacak?
CHP ve HDPliler korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMMye bir grubu sokmak isteyince arbede çıktı

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.
Köprüye köpek çıktı

Köprüye köpek çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya motorcular geçirdi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergileri<br>nerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.