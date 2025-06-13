Anayasa ekibi toplandı

AK Parti’nin ‘anayasa takımı’ ilk toplantısını yaptı. Ekip, bayram sonrası ilk mesaisinde komisyonun çalışma şeklini ve yol haritasını saptayarak her salı toplanma kararı aldı. Yeni anayasa çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni temel alan bir yapıda ilerleyecek.

Daha önce hazırlanan 128 maddelik taslak sadece rehber niteliğinde değerlendirilecek. Hazırlanacak yeni metnin, demokratik temsili güçlendirmesi, temel hak ve özgürlükleri çağın gereklerine uygun şekilde yeniden tanımlaması ve devletin kurumsal işleyişini daha verimli hale getirmesi bekleniyor.





AKADEMİK KADRO EKLENECEK

Yeni anayasa hazırlıklarının siyasi boyutunu yürütecek komisyonun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz üstleniyor. Hazırlık sürecine yalnızca siyasi aktörler değil, aynı zamanda akademisyenler de dahil edilecek. Anayasa hukuku alanında uzman profesörlerden oluşacak teknik ekip, metnin yazım sürecinde aktif görev üstlenecek.



