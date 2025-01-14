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ANKA 3’ten tam isabet

ANKA 3’ten tam isabet

Canberk Doğan
04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
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ANKA 3
ANKA 3

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli TOLUN mühimmat ile gövde içerisinden atış yapan ANKA3, hedefi tam 12'den vurdu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3, dün başarılı bir atış gerçekleştirdi. Yerli savunma sanayii 2025’e hızlı girdi. Önce TF-2000, MİLDEN ve MUGEM’in ilk sac kesimleri yapıldı. ANKA 3 ise gövde içerisinden başarılı bir mühimmat atışı gerçekleştirdi. ANKA 3, ASELSAN’ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla tamamladığı atışta hedefi tam 12’den vurdu.

BAĞIMSIZLIĞIN ZİRVESİ

ANKA 3’ün başarısına dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “ANKA 3 gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor” diye konuştu.

YENİ BİR ADIM ATILDI

Bu atış, Türk Havacılığı için gelecek nesil ‘stealth’ (gizli) sistemler için yeni bir adım oldu. Milli Muharip Uçak’tan KIZILELMA’ya kadar yeni nesil konseptler mühimmatları gövde içinde taşıyarak radar izlerini küçültüyor. Bu açıdan konsept 5. nesil savaş uçakları tarafından kullanılıyor.



#ANKA 3
#TOLUN
#ASELSAN

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