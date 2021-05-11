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ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başlattığı iftar kampanyası destek veren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür belgesi gönderdi. Teşekkür belgesinin verildiği günlerde, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde, Filistinliler işgalci İsrailliler tarafından zorla evlerinden çıkartılıyordu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden İsrail Büyükelçiliğine teşekkür
İsrail Büyükelçiliğinin paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Belpa’nın Ramazan ayı boyunca düzenlediği ‘İftar Ver’ kampanyasına destek veren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür belgesi gönderdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İftar Ver’ kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık” sözleriyle kendilerine gönderilen teşekkür belgesi paylaşıldı.

Ramazan ayının başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını artıran işgalci İsrailliler, belgenin gönderildiği günlerde Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin evlerini zorla almaya çalışıyordu.

İşgalci İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor
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İşgalci İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor
İşgalci İsrail güçlerinin, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Kudüs'te gerilim devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saldırdı. İşgalci İsrail güçleri, mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için atlı polisleri kullandı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gazetecileri de engellediklerini ifade ederek, kalabalığa coplarla saldırıldığını belirtti. Çıkan olaylarda 1 Filistinlinin yaralandığı bildirilirken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı.
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