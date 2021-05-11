Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Belpa’nın Ramazan ayı boyunca düzenlediği ‘İftar Ver’ kampanyasına destek veren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür belgesi gönderdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İftar Ver’ kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık” sözleriyle kendilerine gönderilen teşekkür belgesi paylaşıldı.

Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da @ankarabbld T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen #ankaratekyürek #iftarver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık.#iyilikbulaşıcıdır #Ramazan pic.twitter.com/CGFTrZD7V0 — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) May 5, 2021

Ramazan ayının başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını artıran işgalci İsrailliler, belgenin gönderildiği günlerde Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin evlerini zorla almaya çalışıyordu.

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