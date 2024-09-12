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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturmada, sorumlular hakkında "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılacak.

13:41 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12. ve 13. maddeleri gereğince, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin soruşturma açtı.

TCK'nin, 77. maddesindeki "İnsanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.

Eygi, İsrail askerlerinin ateşi sonucu ağır yaralanmıştı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açması sonucu, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

#Ayşenur Ezgi Eygi
#Ankara
#Batı Şeria
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