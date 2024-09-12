Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12. ve 13. maddeleri gereğince, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin soruşturma açtı.
Eygi, İsrail askerlerinin ateşi sonucu ağır yaralanmıştı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açması sonucu, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.
Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.