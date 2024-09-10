ABD'den işgalci İsrail'e Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı: Şeffaf olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'da Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye ve bulgularını kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürülmesini değerlendirdi.

ABD, katil ortağını kınamaktan kaçındı

Patel, "Anladığımız kadarıyla İsrail'deki ortaklarımız bu olup biten şeyin koşullarını araştırıyor. Biz de bulgularını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bir Amerikan vatandaşının ölümünü "yürek parçalayıcı", "endişe verici" ve "trajik" olarak nitelendiren Patel, bununla birlikte, İsrail'i kınayan ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Sözcü Yardımcısı, Batı Şeria'da yaşanan bu olayın tamamen "belirlenip karara bağlanması" gerektiğini belirterek, "Bu sürecin işlemesine izin vereceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı muhabirinin, ailenin soruşturma talebinin ABD tarafından desteklenip desteklenmediği sorusuna Patel, "İsrail'in bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Bu bulguların şeffaf kapsamlı ve mümkün olan en kısa sürede paylaşılmasını bekliyoruz." sözleriyle cevap verdi.

Vedant Patel, elde edilecek bulguların ne yönde olabileceği ve ek bir adım gerektirip gerektirmeyeceği konularını ele almanın ise erken olduğunu kaydetti.

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

Eygi'nin ailesi, Biden yönetimine kızlarının öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.







