Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin ayşegül Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından katledilen
için soruşturma açtığını duyurdu.
Bakan Tunç,
“Türkiye tarafından soruşturma açıldı. Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda katil sürüsü tarafından başından vurularak öldürülmüştü.
Başından vurularak öldürüldü
Başından vurularak öldürüldü
İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da Katil sürüsü İsrail tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Nablus kentinde cenaze merasimi düzenlendi.
Eygi'nin naaşı omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.
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1 ساعة قبل