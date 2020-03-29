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ANKARA

Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı

Ankara Valiliği koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladı.

Haber Merkezi DHA
Tedbir amaçlı alınan kapsamlar ışığında çocuklar pazar ve marketlere alınmayacak.
Tedbir amaçlı alınan kapsamlar ışığında çocuklar pazar ve marketlere alınmayacak.

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çocukların pazara ve markete girmesinin yasaklandığını açıkladı.

  • Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır"

Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır.

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