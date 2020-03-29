Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çocukların pazara ve markete girmesinin yasaklandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır"

Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır.

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