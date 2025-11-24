Yeni Şafak
Ankara'da 3 sıcak gündem: Bütçe Maratonu, yeni Vergi Düzenlemesi ve 11. Yargı Paketi

11:3024/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meclis yoğun mesaisini hafta boyunca sürdürecek
TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Bütçeden vergiye, yargıdan güvenliğe kritik mesai başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe maratonu stratejik öneme sahip dört bakanlıkla devam ederken, Genel Kurul'un gündeminde ekonomiyi ve toplumsal huzuru doğrudan etkileyecek düzenlemeler var. Emlak vergisinde artışlara tavan getiren teklif ve suç örgütlerine yönelik cezaları artıran 11. Yargı Paketi bu hafta Meclis'in en önemli başlıkları arasında yer alacak.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri hız kesmiyor. Bu hafta, Türkiye'nin stratejik öneme sahip dört bakanlığının bütçesi masaya yatırılacak:


  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak ve 8 Aralık itibarıyla gözler Genel Kurul'daki bütçe maratonuna çevrilecek.


Emlak vergisine tavan uygulaması geliyor

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.


Emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm bu teklif içinde yer alacak. Düzenleme ile vergi artışlarına bir tavan sınırı getirilmesi planlanıyor. Teklif ile bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Yeni düzenlemeyle birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirecek.


11. Yargı Paketi meclis yolunda

AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı 11. Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketin odağında "toplum huzuru" ve "çocukların korunması" var:


Suç Örgütleri:
18 yaş altı çocukları suç faaliyetlerinde kullanan örgütlere verilen cezalar ağırlaştırılacak.

Toplum Güvenliği:
Trafikte yol kesme, havaya ateş açma ve toplum huzurunu bozma gibi eylemlere yönelik cezaların caydırıcılığı artırılacak.


