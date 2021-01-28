Ankara’da casus avı

Dünya

Macron faşizmine dava

Fransa’da hükümete karşı ilk kez “ten ve etnik kökene dayalı sınıf ayrımcılığı” davası açıldı. Polis özellikle siyahi ve Arap kökenlileri hedef alarak kimlik kontrolleri yapmakla suçlanıyor. Hukuki mücadele başlatan 6 STK arasında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü var.