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Ankara’da casus avı

Ankara’da casus avı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdıran ikisi emekli albay, biri astsubay 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi.
Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3’ü asker 4 şüphelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdırdıkları kaydedildi.

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HELİKOPTER VE GEMİ BİLGİLERİ SIZDI

  • Teknik takiple elde edilen deliller sonucunda, “devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak”la suçlanan ikisi emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivilin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıklarının tespit edildiği öğrenilirken, şüpheli albayların soruşturmadan kısa süre önce emekliye ayrıldıkları ifade edildi.

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12 OCAK’TA GÖZALTINA ALINMIŞ!

  • Ayrıca soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak’ta gözaltına alınan 6 kişiden biri olduğu belirtildi. Söz konusu şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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