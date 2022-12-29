Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Antalya Körfezi'nde denizin dibinde klozet inşaat demiri mama sandalyesi görüntülediler

Antalya Körfezi'nde araştırma yapmak üzere öğrencileriyle zaman zaman dalışlar yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dalışlarında su altında klozet, mama sandalyesi ve kalıp şeklinde inşaat demirini görüntüledi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrenciler, Antalya'nın farklı noktalarında su altında gözlem yapmak için dalışlar gerçekleştiriyor. Ekip, bu dalışlarda su altında gördükleri kirlilikleri görüntüleyip çöpleri karaya çıkarıyor. Topluluk üyeleri, su altından çıkardıkları ve kullanılabilir malzemeleri tekrar kullanıma kazandırmak için dağıtırken, buldukları ilginç malzemeleri ise sergilemek için topluyor. Her dalışlarında deniz ekosistemini olumsuz etkileyen farklı atıklar gören ekip, son dalışta daha önce karşılaşmadıkları manzaralarla karşılaştı. Geçen haftalarda tur teknelerinin demirlediği ve attıkları çapalar nedeniyle deniz zeminini tahribata uğrattığı Sıçan Adası yakınlarına dalan ekip, su altında birçok plastik atık ve klozet buldu. Falezler bölgesinde de dalan ekip, burada da beton dökümünde kullanılan inşaat demirleri ve mama sandalyesi gördü.