Gündem Ankarada DEAŞ operasyonu 24 gözaltı
ANKARA

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankarada DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında YTS (yabancı terörist savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
GÜNDEM
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.