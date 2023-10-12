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Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 10 terörist yakalandı

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü bünyesinde faaliyette bulundukları yönünde bilgiler bulunan 8 Irak, 2 Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

17:50 . 12/10/2023 Perşembe
AA
8'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

8'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.


Çalışmalar sonucu 11 yabancı uyruklu kişiye yönelik Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


10 şüpheli yakalandı

Operasyonda 8 Irak ve 2 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.


Adresinde bulunmayan Iraklı bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Yakalananların Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.




#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#terör
#DEAŞ
36 dakika önce
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