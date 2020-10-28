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​Ankara'da doğalgaz patlaması

Ankara'da doğal gaz patlaması: Üç yaralı var

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edilirken patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.

Mamak Kutlu Mahallesi 464. Sokak'taki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Patlama sonrası ilk kareler.

Patlamanın etkisiyle yan dairenin duvarı yıkılırken binadaki 4 dairede hasar meydana geldiği, çevredeki binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlamada ev sahibi Cihan Kuru, evde bulunan Murat Özdemir ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Patlama sonrası ilk kareler.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları dairede inceleme yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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