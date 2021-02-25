Ankara'da FETÖ operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.