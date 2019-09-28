Ankara’da gaziyi bile işten attılar

CHP ve HDP’li belediye başkanlarının göreve gelir gelmez ilk icraatları çalışanların ekmeğiyle oynamak oldu. Bu belediyelerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi. İşçi kıyımı için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 işçinin işine son verdi. Kapı önüne koyulan 65 kişi arasında 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş da yer alıyor.

İş akdinin sonlandırılma belgesi

CHP’li ve HDP’li belediye başkanları 31 Mart’ın ardından, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. İstanbul’da başlayan işçi çıkarma furyası geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya da sıçramıştı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 kişiyi kapının önüne koymuştu.

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Mansur Yavaş

Seçimlerde önce “İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” ifadesini kullanan Yavaş’ın çıkardığı işçiler arasında bir de gazi bulunuyor. 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş da işsiz bırakıldı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Adaş, 25 yıldır belediyeye bağlı BUGSAŞ şirketinde çalıştığını 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından da BELKA şirketine geçtiğini söyledi. Adaş, “Ayın 23’ünde çağrıldık ‘Seninle çalışmayı düşünmüyoruz’ dediler. ‘Ben gaziyim’ dedim. ‘Devlet Övünç Madalyası verilmiş adama siz devlette iş yok mu?’ diyorsunuz diye sordum. Düşük maaşla çalışmamızı teklif ettiler aynı maaşla devam etmek istediğimi söyledim. ‘Gaziliğin bizi ilgilendirmez’ cevabını verdiler” ifadesini kullandı.

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ARKADAŞIMLA DÖNERİM

Adaş, resmi olmayan bir kişi aracılığıyla da işe dönüş teklif ettiklerini belirterek, “Benimle beraber 20 arkadaşım da işsiz bırakıldı. Eğer arkadaşlarım da işe alınırsa geri dönerim” diye konuştu.