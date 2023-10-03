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Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 3,8 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele operasyonlarında 3 milyon 839 bin 600 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 54 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

15:32 . 3/10/2023 Salı
DHA
Ankara'da, 3,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ankara'da, 3,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele operasyonlarında 3 milyon 839 bin 600 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 54 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde operasyonlar yürütüldü. 

24 iş yeri, 4 araç, 4 depo ve 4 eve yapılan baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında 140 bin boş makaron, 1227 elektronik sigara ve yedek parçası, 52 cep telefonu, 29 bin 700 sigara kağıdı, 1115 puro, 26 kilogram nargile tütünü, 18 bin 590 paket sigara, 730 paket pipo tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 109 cep telefonu yedek parçası, 389 cinsel içerikli ürün, 1 sigara sarma makinesi, 1787 elektronik sigara likidi, 141 parfüm, 1660 litre etil alkol, 57 kilogram nargile kömürü olmak üzere, 3 milyon 839 bin 600 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.






#ankara
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#operasyon
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