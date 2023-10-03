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Ankara Emniyeti'nden internet dolandırıcılarına karşı uyarı: Tavsiyelere güvenerek yatırım yapmayın

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uzmanı Hasan Yavuz, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Yavuz, yatırımcılara gerçek yatırım sitelerinin arayüzü taklit edilerek oluşturulan linkin gönderildiğini, kişinin, bu link aracılığı ile sahte yatırım sitesine ait APK dosyasını telefonuna indirdiğini belirterek, "Bu nedenle yatırım yapmak için yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

15:07 . 3/10/2023 Salı
AA
Yavuz, dolandırıcıların, "işlemlerin yasal olduğunu" sürekli vurgulayarak, mağdurların, paravan şirketlere para yatırmalarının sağlandığını anlattı.

Yavuz, dolandırıcıların, "işlemlerin yasal olduğunu" sürekli vurgulayarak, mağdurların, paravan şirketlere para yatırmalarının sağlandığını anlattı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uzmanı Hasan Yavuz, teknolojinin gelişmesi sebebiyle daha da yaygınlaşan internet kullanımında, kullanıcıların ayarlarında çerezlere izin verdiğini, bu durumu bilen dolandırıcıların da yatırım arayışı içinde olan kişilere cazip teklifler içeren reklamları sosyal medya ya da haber siteleri üzerinden gösterdiklerini belirtti.

Yavuz, bu reklamlara tıklanmasıyla açılan forma bilgilerini giren kişilerle şebeke elemanlarının irtibata geçtiğini ve "düşük miktar yatırım ile yüksek kazanç" verileceği yönünde vaatte bulunduklarını ifade etti.

Dolandırıcıların, "işlemlerin yasal olduğunu" sürekli vurgulayarak, mağdurların, üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlere para yatırmalarının sağlandığını anlattı.


"Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalı"

Hasan Yavuz, yatırımcılara gerçek yatırım sitelerinin arayüzü taklit edilerek oluşturulan linkin gönderildiğini, kişinin, bu link aracılığı ile sahte yatırım sitesine ait APK dosyasını telefonuna indirdiğini belirtti.

Kurulum esnasında telefona erişimle ilgili birçok izin istendiğini ve bunların genellikle mikrofon, kamera, konum gibi yerler olması gerekirken sınırsız yetki verilmesi halinde internet bankacılığı veya özel bilgilere de ulaşılabildiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

  • "Bu nedenle yatırım yapmak için yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır. Dolandırıcılar tarafından, vatandaşlarımızın güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıkları yapılan tespitler arasındadır. Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Yatırım yapılacak alanların çok iyi araştırılması ve çok iyi analiz edilmesi gerekir.
  • Unutmayalım ki kolay para kazanma vaat edilen bir yerde mutlaka hızlı para da kaybedilebilir. Bilmediğimiz alanlarda yapılan yatırımlar bize her konuda kaybettirebilir."

Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, emekli öğretmen H.Ç'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak." diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mağdur kadının şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat'ta olduğu belirlenen İ.Y, S.İ, O.D. ve A.Y. ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Ankara
#Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#dolandırıcılık
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31 dakika önce
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