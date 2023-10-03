Ankara Emniyeti'nden internet dolandırıcılarına karşı uyarı: Tavsiyelere güvenerek yatırım yapmayın

"Bu nedenle yatırım yapmak için yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır. Dolandırıcılar tarafından, vatandaşlarımızın güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıkları yapılan tespitler arasındadır. Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Yatırım yapılacak alanların çok iyi araştırılması ve çok iyi analiz edilmesi gerekir.