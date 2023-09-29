Emniyet güçleri dolandırıcılara göz açtırmıyor: Vatandaşın 24 milyon 250 bin lirası kurtarıldı

Rize’de FETÖ/PDY ile korkutarak vatandaşları kandırmaya çalışan iki dolandırıcı yakayı ele verdi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek sizden altın, para isteyen şahıslara itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu.