Gündem Ankarada kan donduran olay Poşet içinde çöpe atılmış
ANKARA

Ankara haberleri: Başkentte çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Ankara'da kan donduran olay: Poşet içinde çöpe atılmış

Başkent’te kağıt toplayıcısı, bir çöp konteynırının içinde poşete konulmuş bebek cesedi buldu. Polis ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettiği bir genç kadını gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu
Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

POŞETE KONULMUŞ!

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 2196. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, 2196. Sokaktaki çöp konteynırında poşete konulmuş bebek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteyner içinde uzun süre araştırma yaptı. Öte yandan cesedin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebek cesedini çöpe attığı iddia edilen genç kadını gözaltına aldı.

Bebeğin cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli genç kadın, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Köpeklerin AVM'ye taşıdığı bebek cesedinin sırrı çözüldü
GÜNDEM
Köpeklerin AVM'ye taşıdığı bebek cesedinin sırrı çözüldü
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde ilk kez aynı anda tatbikat.
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
İki ülke arasında büyük gerilim

İki ülke arasında büyük gerilim

​Hindistan'da savaş uçağı düştü, pilotlar öldü.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı
15 bin polisalımı müjdesi

15 bin polisalımı müjdesi

​Bakan Soylu'dan iş arayanlara müjdeli haber.

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.

28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

Kılıçdaroğlu'nun adayları parti içi kavgayı kızıştırdı.
İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

İstihdam Seferberliği 2019 programına destek geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.