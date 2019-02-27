Ankara'da kan donduran olay: Poşet içinde çöpe atılmış

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

POŞETE KONULMUŞ!

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 2196. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, 2196. Sokaktaki çöp konteynırında poşete konulmuş bebek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteyner içinde uzun süre araştırma yaptı. Öte yandan cesedin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebek cesedini çöpe attığı iddia edilen genç kadını gözaltına aldı.

Bebeğin cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli genç kadın, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.