İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi." açıklamasında bulundu.