İçişleri Bakanlığı yakınında 'dur' ihtarına uymayan şüpheli emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
''Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.
Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.
Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.''