|
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: İçişleri Bakanlığı yakınında dur ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınında 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, ''Polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:30 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:08 - 2/01/2024 Salı
DHA
Şahsın şüpheli hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahsın şüpheli hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı yakınında 'dur' ihtarına uymayan şüpheli emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.''



#Ankara
#İçişleri Bakanlığı
#şüpheli
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye İspanya’dan Türk stoper! Milli takımın vazgeçilmez ismi adım adım kanaryaya…