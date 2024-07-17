Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü araçlar ilerleyemedi

Meteorolojinin tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.