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Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü araçlar ilerleyemedi

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafikte aksamalar meydana geldi. Ankara-Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, taşkın nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

17:49 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Ankara-Konya karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.


Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.



#sağanak
#Ankara
#hava durumu
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