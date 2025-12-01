Ankara'da 'telebar' operasyonu: 9 mekâna baskın, 83 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri belirlenen şüpheliler hakkında dün sabahın erken saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.





Operasyonun hedefindeki işletmeler, dışarıdan bakıldığında bar ya da canlı müzik mekânı gibi görünüyordu. Ancak içeride işleyişin farklı olduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinden edilen bilgilere göre, bu tür yerlerde çalışan kadınlar, müşterilerle masaya oturup para karşılığı içki içiyor, sohbet ediyor, zaman geçiriyordu. Ancak müşterinin ödediği her pahalı içkiden mekâna komisyon kalıyordu. Bazı mekanlarda ise bu ilişki, fuhşa aracılık seviyesine kadar taşınıyordu.

Sistemin deşifre olması önemli

Savcılık, gelen ihbarlardan sonra bu mekanlar hakkında delil topladı, teknik takip yaptı. Elde edilen bilgiler ışığında 83 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. 9 işletmeye giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Mekanlarda aramalar yapan ve dijital materyaller başta olmak üzere çeşitli delillere el koyan ekipler operasyonun sadece "fuhuş" başlığı ile sınırlı olmadığını belirtti. Narkotik birimlerince de eğlence makamlarında sıkı bir soruşturmanın da sürdüğünü aktardı. Savcılığın, mekanların işletme yapısı, para trafiği, çalışanların koşulları ve olası örgütlü yapı iddialarına ilişkin araştırması ise devam ediyor.







