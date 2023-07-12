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FETÖ’nün Ankara finans yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:46 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 6 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde finans sağlama, himmet toplama, muhasebe takibi yapma, kuryelik yapma ve örgüt üyelerine yer sağlama gibi çeşitli faaliyetleri yapmak suretiyle örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.


Devlet Bahçeli: Bizim nezdimizde PKK neyse FETÖ odur
Devlet Bahçeli: Bizim nezdimizde PKK neyse FETÖ odur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. NATO müttefiklerimizin FETÖ konusunda yanımızda olmadığını belirten Bahçeli, "FETÖ'cü alçaklar Fransa AİHM'de miting yaparken NATO müttefiklerimizden gık çıkmadı. Teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'dan yaka paça alınıp ülkemize iadesi bir türlü gerçekleşmedi. Hala FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı. FETÖ'yü başımıza bela eden azgınlaşmış Türk ve İslam düşmanlarıdır. Aynısını PKK, YPG için de söylemek mümkün ve mutlaktır. Bizim için PKK neyse FETÖ odur. Bu iki hunhar terör örgütünün acımadan gözünün yaşına bakmadan kökü kazınmalıdır." ifadelerini kullandı.

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#PDY
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