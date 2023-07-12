FETÖ’nün Ankara finans yapılanmasına yönelik operasyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. NATO müttefiklerimizin FETÖ konusunda yanımızda olmadığını belirten Bahçeli, "FETÖ'cü alçaklar Fransa AİHM'de miting yaparken NATO müttefiklerimizden gık çıkmadı. Teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'dan yaka paça alınıp ülkemize iadesi bir türlü gerçekleşmedi. Hala FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı. FETÖ'yü başımıza bela eden azgınlaşmış Türk ve İslam düşmanlarıdır. Aynısını PKK, YPG için de söylemek mümkün ve mutlaktır. Bizim için PKK neyse FETÖ odur. Bu iki hunhar terör örgütünün acımadan gözünün yaşına bakmadan kökü kazınmalıdır." ifadelerini kullandı.