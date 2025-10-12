Yeni Şafak
Ankara'da Türkiye-Suriye zirvesi: Kritik toplantı başladı

13:5112/10/2025, Pazar
DHA
Toplantıda 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası'nın takibi de değerlendirilecek.
Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara'da kritik bir toplantı yapılıyor. Amaç, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için Şam ile diplomatik temaslar sürüyor.

İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.


Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.


İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelirken görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.


Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibi de değerlendirilecek.




#Ankara
#Türkiye
#Suriye
#Zirve
