Ankara’da umrecilerin tahliyeleri ertelendi: Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı

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Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi: Öğrenciler de unutulmadı

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüsten vatandaşları korumak için 7/24 mesai yaptıklarını söyledi. Aktaş, “Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere yetkili makamlardan bize iletilen talimatları tam olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.