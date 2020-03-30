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ANKARA

Ankara’da umrecilerin tahliyeleri ertelendi: Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı

Umreden getirilerek Ankara’da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının ‘koronavirüs’ testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca Konya’da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin sona ermesine rağmen test sonuçlarının tamamı çıkmayan umrecilerin tahliyesi ertelendi.

Haber Merkezi İHA
Ankara'daki umrecilerin tahliyesi durduruldu
Ankara'daki umrecilerin tahliyesi durduruldu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ‘Koronavirüs’ salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart’ta umreden Ankara’ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara’da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu.

BAZILARIN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

  • Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

İHA
Ankara'da umrecilerin tahliyesi ertelendi
  • Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

İHA
Ankara'da umrecilerin tahliyesi ertelendi

KONYA'DAKİ TAHLİYELER DE ERTELENDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya’ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.

İHA
Konya'daki umrecilerin de test sonuçları tamamlanmadığı için tahliyeler başlamadı.

İHA
Konya'daki umrecilerin de test sonuçları tamamlanmadığı için tahliyeler başlamadı.

İHA
Konya'daki umrecilerin de test sonuçları tamamlanmadığı için tahliyeler başlamadı.

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