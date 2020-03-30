Ankara’da umrecilerin tahliyeleri ertelendi: Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ‘Koronavirüs’ salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart’ta umreden Ankara’ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara’da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu.
BAZILARIN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
- Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
- Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.
KONYA'DAKİ TAHLİYELER DE ERTELENDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya’ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.