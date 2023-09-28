Ankara'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerlerini de su bastı.
Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Yollar göle döndü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.