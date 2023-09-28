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Ankara'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara Valiliği, bugün kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

17:34 . 28/09/2023 Perşembe
DHA
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerlerini de su bastı.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
denildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.




Yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.





#Ankara Valiliği
#Ankara
#sağanak
39 dakika önce
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