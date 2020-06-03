Ankesörde dev dalga: 98’i muvazzaf 118 askere FETÖ gözaltısı

İstanbul’da emniyet ve jandarma ekipleri, TSK’daki FETÖ kriptolarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör hat analizinden yararlanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 98’i muvazzaf 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ şüphelilerinin örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı saptandı. Listedeki 118 zanlıdan dün itibariyle 44’ü yakalandı. FETÖ’cülerin tamamının yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. Son operasyon, örgütle mücadelede ankesör verilerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul’da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bugüne kadar haklarında işlem yapılmış toplam 1639 şüpheliden 1131’inin ‘mahremlerle’ iletişim için kamuya açık büfe, market vb. yerlerdeki sabit telefon hatlarını kullandıkları anlaşıldı.

ÇOĞU ANKESÖRDEN

Bu rakam, yakalanan FETÖ’cü askerlerin yüzde 69’unun örgüt abileriyle görüşmek için ankesör hat kullandığını ortaya koydu. FETÖ ile irtibatı ankesörle kurmuş FETÖ’cülerin rütbeye göre dağılımı şöyle oldu: Darbe girişiminin İstanbul ayağına yönelik soruşturmalarda haklarında adli işlem uygulanan 68 albaydan 49’u, 35 yarbaydan 29’u, 70 binbaşıdan 57’si, 222 yüzbaşıdan 198’i, 160 üsteğmenden 132’si, 67 teğmenden 65’i, 20 asteğmenden 6’sı, 260 astsubaydan 168’i, 378 uzman çavuş/uzman erbaştan 155’i ve 369 askeri öğrenciden 272’si, kendilerinden sorumlu sivil örgüt abileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurdu.