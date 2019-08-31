Ankesörden eski Yargıtay üyesi çıktı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, FETÖ’tün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen Asan'ın, FETÖ'nün mahrem yapılanmada kullandığı iletişim yöntemi olan ankesörlü telefonlardan da arandığı belirtildi.
3 HATTAN 11 İRTİBAT
Asan'ın Ankara'da üç farklı sabit hattan 11 kez arandığı numaralardan eski Yargıtay üyeleri Ahmet Turan Doğan, Oktay Acu, Dursun Murat Cevher, Refik Sarıoğlu, Ali Yağcı, Turgut Emiroğlu ile Danıştay eski üyeleri Bedrettin Işıldak ve Galip Tuncay Tutar'ın da arandığına dikkat çekildi.
ARDIŞIK ARAMALAR
- Gerekçede, sanık Asan'ın ardışık aramalarına da yer verildi. Buna göre, 3 Şubat 2014 tarihinde saat 11.13'te eski Yargıtay üyesi Ahmet Turan Doğan aranırken, bu aramadan yaklaşık 2 dakika sonra ise sanık İdris Asan arandı. Yine 27 Şubat 2014 günü saat 21.16:44'te Asan'ın arandığı, saat 21.16:56 ve 21.19:05'te de Doğan'ın arandığı aktarıldı. 9. Ceza Dairesinde yargılanan Doğan 7 yıl 6 ay, Acu 13 yıl 6 ay, Cevher 12 yıl 9 ay, Sarıoğlu 7 yıl 6 ay, Yağcı 12 yıl, Emiroğlu 12 yıl, Kaya 11 yıl, Özdemir 11 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edildi.