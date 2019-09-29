Anneler vazgeçmez

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 26’ncı günde de sürdürüyor. Tunceli-Pülümür yolunda 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı (51) ile birlikte, eyleme katılan aile sayısı 48’e çıktı.

3 EYLÜLDEN BERİ SÜRÜYOR

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylülden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

AİLE SAYISI 48 OLDU

Eylemin 26’ncı gününde, usta birliği olan Ağrı’ya giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Adil Kabaklı’nın (24) Gaziantep’ten gelen annesi Cennet Kabaklı da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Böylece oturma eylemi yapan aile sayısı 48’e çıktı. Oğlunun acemi birliğini Ankara’da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı’daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten Cennet Kabaklı, “Usta birliği Ağrı’ya çıktı. Usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum. Yeter artık” dedi.

Zulme sessiz kalmadınız

Şanlıurfa ve Sakarya'dan gelen STK üyeleri annelere destek verrdi.

Şanlıurfa ve Sakarya’dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal, Şanlıurfa’da faaliyet yürüten 50 sivil toplum kuruluşu adına toplam 21 kişiyle annelere destek için ziyarete geldiklerini bildirerek, annelerin çocuklarına kazasız belasız kavuşması temennisinde bulundu. Azlal, “Buradaki annelerin huzursuzluğu hepimizin huzursuzluğudur. Medyada hepimiz, bütün anneleri görüyor ve ağlıyoruz. Temennimiz annelerin bir an önce çocuklarına kavuşması.” dedi. Eyüp Azlal, annelerin yanında ve onlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneği (Sefa Der) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Barçın da annelere destek olmak için geldiklerini anlatarak, “ Allah sizlerden razı olsun. Zulme sessiz kalmayarak bir annenin güçlü iradesini ortaya koyup evlat nöbetindesiniz. Sabredin, vazgeçmeyin, yılmayın” ifadelerini kullandı.

Bandırma’dan annelere destek

Bandırma Cumhuriyet Meydanı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 3 Eylül günü Diyarbakır HDP il binası önünde hak arama yapan annelere Bandırmalı sivil topluk kuruluşlarından destek geldi. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları yaptıkları basın açıklaması ile annelerin yanında olduklarını ifade etti. Ali Öztaylan İmam Hatip Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Münire Çebi, “Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı, teröre karşı bir isyandır”

HDP’den Kandil’e

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan teröristler, HDP ile PKK arasındaki bağlantıyı anlattı. 19 yaşındaki K.Z kod adlı terörist B.C, "HDP'nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP bürosundan 2 örgüt mensubu ile gittiğimiz Van merkezde bulunan evde yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtim" dedi. 23 yaşındaki B.B.T kod adlı terörist S.C ise, "Seçim çalışmalarına katılmak için 2015'te İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe merkezine gittim. Burada 45 gün 'PKK ideolojisi' ve 'kadın tarihi', ardından gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığında 15 gün 'PKK tarihi' ve 'YJA-Star' üzerine ideolojik eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye'ye geçerek örgüte katıldım" diye konuştu.

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