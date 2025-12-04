Antakya’da 8 yıl 10 ay 20 gün hapsi bulunan şahıs yakalandı

8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.U. adlı şahıs Antakya’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde gözaltına alınan kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan aranan şüphelisi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan adli makamlarca verilen 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.U. adlı şahıs Antakya’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
