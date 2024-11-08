Antalya'da belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerindeki banyoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kucaklayarak hastaneye götürdüler
E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.
Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.