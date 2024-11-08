Antalya'da belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal

Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal

E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.