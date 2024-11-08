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Antalya'da belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

18:398/11/2024, Cuma
DHA
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Başından vurulmuş halde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu ameliyata alındı.
Başından vurulmuş halde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu ameliyata alındı.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerindeki banyoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal
'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi
Fener Mahallesi
'nde meydana geldi.

Kucaklayarak hastaneye götürdüler

CHP'den 3 dönemdir
Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal
'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara
ve
CHP parti yöneticileri
, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı.

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.



#Antalya
#Muratpaşa
#Ümit Uysal

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