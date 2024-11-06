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Antalya'da ormana hava aracı düştü: Valilikten açıklama geldi

Antalya'da ormana hava aracı düştü: Valilikten açıklama geldi

10:456/11/2024, Çarşamba
DHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracı yangına neden oldu. Hava aracının maket uçak olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın, söndürüldü.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA


Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracının patlayıp yangına neden olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı, hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." 

#Antalya
#Alanya
#Orman
#Hava Aracı

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