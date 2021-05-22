Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü: Bir hektarlık alan zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı.