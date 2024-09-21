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Antalya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

Antalya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

17:1421/09/2024, Cumartesi
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Antalya'da feci kaza
Antalya'da feci kaza

Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan Mercedes marka yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan 7'si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#kaza
#otobüs
#Antalya

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