Antalya'da FETÖ üyesi 8 sanık hakkında hapis cezası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve aralarında örgütün "mahrem imamı" da bulunan 8 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklu yargılanan sanıklar Ali Beyhan, Cüneyd Yazar, Fatma Çıtışlı, Mustafa Erk, Mustafa Sarıtaş, Reşat Asilhan ve tutuksuz sanıklar Serpil Sarıtaş, Songül Akkaş ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Soner Yalçınkaya ise Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

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Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şevken, sanık Erk'in örgütün emniyet yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve "Musa" kod adını kullandığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. ve 5. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sanıklar Beyhan, Yazar, Çıtışlı, Sarıtaş, Sarıtaş, Asilhan ve Yalçınkaya'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. ve 5. maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliyelerine karar verilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Erk ve Beyhan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Yazar, Çıtışlı, Sarıtaş, Asilhan, Yalçınkaya ve Sarıtaş'ı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

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Sanıklardan Songül Akkaş'ın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.