Antalya’da sürgün

Mevlüt Cafo ve İbrahim Yılmaz'ın sürgününe neden olan sosyal medya paylaşımları.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde sürgün krizi yaşanıyor. Yıllardır aynı birimde çalışan personel, siyasi tercihleri nedeniyle farklı ilçelere gönderiliyor. Belediyenin alt şirketlerinden Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’de çalışan İbrahim Yılmaz, sosyal medyada Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na destek paylaşımında bulunduğu için sürgün edilenlerden sadece birisi. Seçim ikinci tura kaldıktan sonra sosyal medya hesabından Erdoğan’a destek paylaşımında bulunan Yılmaz, “görev değişikliği” adı altında 9 yıldır çalıştığı Antalya merkezden 77 kilometre uzaklıktaki Manavgat’a sürüldü.
KONYA SINIRINA SÜRDÜLER
Hakkında bir şikayet veya tutanak bulunmayan Yılmaz, “Seçime 3 gün kala sürgün edildik. Sadece ben değil, 3 arkadaşım da farklı ilçelere gönderildi” dedi. Arkadaşlarından birinin Elmalı, ötekinin Alanya’ya sürüldüğünü anlatan Yılmaz, AK Parti’de mahalle başkanlığı yapan Mevlüt Cafo adlı arkadaşının ise Konya’ya sınır olan 125 km uzaklıktaki İbradı ilçesine sürgün edildiğini söyledi. Yılmaz, “Dördümüz de siyasi paylaşım yaptığımız için sürüldük. Sebebini sorduğumuzda sebep gösterilmedi. İtiraz ettik, sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.
PERSONELE SEÇİM BASKISI
Hak-İş Konfederasyonu Antalya İl Başkanı M. Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki sürgünlere tepki gösterdi. Belediye çalışanlarından seçim öncesi Kılıçdaroğlu’na oy verdiklerine dair fotoğraf istendiğini anlatan Kandil şunları söyledi: “Oy gizliliği ilkesince bunların paylaşılması zaten suçken böyle bir sürgün yapıldı. Seçim ikinci tura kalınca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sosyal medya incelemesine tabi tutuldu. Erdoğan’ın veya AK Parti Antalya milletvekillerinin fotoğraflarını paylaşan veya beğenenler tespit edilip sürgüne gönderildi.”