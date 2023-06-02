Antalya’da sürgün

Hakkında bir şikayet veya tutanak bulunmayan Yılmaz, “Seçime 3 gün kala sürgün edildik. Sadece ben değil, 3 arkadaşım da farklı ilçelere gönderildi” dedi. Arkadaşlarından birinin Elmalı, ötekinin Alanya’ya sürüldüğünü anlatan Yılmaz, AK Parti’de mahalle başkanlığı yapan Mevlüt Cafo adlı arkadaşının ise Konya’ya sınır olan 125 km uzaklıktaki İbradı ilçesine sürgün edildiğini söyledi. Yılmaz, “Dördümüz de siyasi paylaşım yaptığımız için sürüldük. Sebebini sorduğumuzda sebep gösterilmedi. İtiraz ettik, sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.