Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da trafik kazası: Beş yaralı

Antalya'da trafik kazası: Beş yaralı

00:2826/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ndeki kavşakta Serkan K. idaresindeki 67 AFN 546 plakalı otomobil ile Muhammet E. yönetimindeki 01 ANE 504 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralı 2 sürücü ve 3 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



#antalya
#Manavgat
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri