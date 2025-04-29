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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 18'i turist 19 yaralı

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 18'i turist 19 yaralı

11:1929/04/2025, Salı
DHA
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Yaralıların tedavisi sürüyor.
Yaralıların tedavisi sürüyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada 18’i Rus turist olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi.

Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı. Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.



#Antalya
#trafik kazası
#Tur Midibüsü
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