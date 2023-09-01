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Antik kentte korkutan yangın: Çok sayıda ekip müdahale etti

Denizli’nin Buldan ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği Tripolis Antik Kentinde çıkan örtü yangını, yapılan zamanında müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12:14 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Tripolis’te örtü yangını korkuttu

Tripolis’te örtü yangını korkuttu

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede geçmişi çağlar öncesine dayanan ve halen kazı çalışmalarının devam ettiği Tripolis Antik Kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi. Bölgedeki yangının söndürülme çalışmalarına vatandaşlar ve kazı çalışanları tarafından da destek verildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

“Dikkatsizlik sonucunda çıkan bir ateş çok büyük yangınlara sebep olabiliyor”

Tripolis Antik Kentin, Buldan’ın gözbebeği olduğunu dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, “Vatandaşlarımızdan özellikle bağ kenarlarından ve bu bölgeden geçerken çok dikkat etmeleri gerektiğini rica ediyorum. Yaz aylarında dikkatsizlik sonucunda çıkan bir ateş çok büyük yangınlara sebep olabiliyor. Yaşadığımız yangında itfaiye personeli, vatandaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte büyük fedakarlık göstererek yangını büyümeden söndürdük. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



#Denizli
#antik kent
#yangın
#müdahale
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