AÖF Güz dönemi vi sınavları soru ve cevap anahtarı yayınlandı! AÖF e-Kampüs giriş ekranı AÖF soru ve cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının ardından sınava ilişkin soru ve cevapları açıklandı. AÖF vize sınavları soru ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte AÖF e- Kampüs giriş ekranı..

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