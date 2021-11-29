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EĞİTİM

AÖF Güz dönemi vi sınavları soru ve cevap anahtarı yayınlandı! AÖF e-Kampüs giriş ekranı

AÖF soru ve cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının ardından sınava ilişkin soru ve cevapları açıklandı. AÖF vize sınavları soru ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte AÖF e- Kampüs giriş ekranı..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF Güz dönemi vi sınavları soru ve cevap anahtarı yayınlandı! AÖF e-Kampüs giriş ekranı
aöf

AÖF vize soru ve cevapları açıklandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu vize sınavlarına girdi. Güz dönemi vize sınavlarının ardından " AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?" sorusu merak kazanmıştı. AÖF vize soru ve cevapları açıklandı.

AÖF VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları on beş gün içerisinde ilan ediliyor. AÖF sonuçları AÖF mobil uygulaması ya da remi internet sitesi üzerinden sorgulanebilecek.

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