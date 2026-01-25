Apart otel sahibi merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Manisa’da apart otelin bahçesindeki merdivenlerden düştüğü öne sürülen iş yeri sahibi Habip Çulha, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, apart otelin merdivenlerinden düştüğü öne sürülen iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin sahibi Habip Çulha'nın otelin bahçesindeki merdivenlerden düştüğü iddia edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çulha'yı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çulha'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.