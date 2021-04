Apartman girişinde eşini tabancayla başından vurdu Samsun’da Bülent C., eşi Ayşe C.'yi apartman girişinde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Ayşe C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülent C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 12:15 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 12:18 DHA