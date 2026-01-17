Araç ihaleleriyle İZSU'yu batırmışlar

Rapora göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) envanterinde çalışır durumda araçlar bulunmasına rağmen bunların sahada kullanılmadığı, yerine aynı nitelikteki araçlar kiralandığı tespit edildi. Denetimlerde, İZSU envanterinde 126 damperli kamyon, 20 vinçli kamyon, 18 su tankeri, 24 kurtarıcı monteli kamyon, 41 vidanjör ve 47 kombine kanal açma ve temizleme aracı bulunduğu belirlendi. Raporda, mevcut araçların düşük kullanımına karşın İZSU’nun aynı teknik özelliklere sahip hizmet araçlarını üçüncü kişilerden kiralandığı belirtildi. Bu kapsamda 242 milyon 326 bin 60 lira bedelle ihale yapıldığı ve araç kiralandığı belirtiliyor. Sayıştay, yapılan bu kiralama sonucu kamu zararı oluştuğuna vurgu yapıyor.