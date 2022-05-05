Araplara sokak ortasında dayak: 'Bunu hak etmedik'

İstanbul Başakşehir’de taksi bekleyen 3 Arap genç, yabancı düşmanı zorbaların saldırısına uğradı. Yaşları 18’den küçük olan yabancı öğrenciler, yaşadıkları saldırıyı Yeni Şafak’a anlattı. Bayram günü uğradıkları saldırının şokunu atlatamadıklarını söyleyen gençler, kendilerini darp edenlerden şikayetçi oldu. Saldırganlar Emniyet’in çalışmalarıyla dün yakalandı. Şüpheli F.İ. ve S.A.’nın yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Zorbalar hakkında “Kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. 8 ay önce ailesiyle Türkiye’ye geldiğini anlatan Irak uyruklu Avustralya vatandaşı Ahmed Amedi şunları söyledi:

"BUNU HAK ETMEDİK"

“Kardeşim Ekrem ve arkadaşım Enes Naddaf’la camiden çıktık. AVM’ye gidecektik. Üstümde geleneksel kıyafetler vardı. Taksi beklerken bir araba yanaştı. İçindekiler bağıra bağıra bir şeyler söyledi. Ne dediklerini anlamadım. Araçtan inip bize saldırdılar. 2 kişi kardeşimle birlikte beni darp etti. Biri elindeki içki şişesini kırıp bizi yaralamaya çalıştı. Darbelerin etkisiyle bayılmışım. Onlar da arabalarına binip kaçmış. Kimseye zarar vermedik, bunu hak etmedik.”

Ekrem Amedi

"KÜFREDİP SALDIRDILAR"

Ürdün vatandaşı Enes Naddaf ise saldırganların Araplara küfrettiğini belirtti: “Araplara küfrederek üzerimize geldiler. Yanlarından kaçıp yakındaki şarküteriye sığındım. Şarküterinin sahibi saldırganların içeri girmesini engelledi. Elindeki şişeyi kırıp benim ve arkadaşlarımın üstüne gelen şahsı yanındakiler durdurdu. Çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Şarküteriden çıkmadım, orada babamı bekledim ama arkadaşlarıma zarar verdiler.”

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DERNEK OLAYIN TAKİPÇİSİ

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, olayın takipçisi olacağını duyurdu. Dernek açıklamasında, “Hukuki süreç derneğimiz tarafından takip edilecektir” denildi.

Özdağ ve Oğan’a suç duyurusu

Yabancı düşmanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu yolda. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi’nin 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı: “Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Beşer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8-10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. İnsanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır.”

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